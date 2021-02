Paris Hilton cumple 40 años, días más tarde que su pareja, Carter Reum

Actualizada 17/02/2021 a las 09:07

La celebrity Paris Hilton cumple hoy 40 años, cuatro décadas en las que ha vivido luces y sombras según sus propias declaraciones y lo hace solo unos días después que su pareja, Carter Reum, al que le preparó una gran fiesta con un regalo muy especial: un retrato de ellos dos de gran tamaño en el que él besa a ella en la frente, casi como si de un gesto paternal se tratatara.

Lo cierto es que en estos momentos Paris espera cumplir su deseo de ser madre, para lo que ha congelado sus óvulos aunque primero le gustaría casarse. Siempre ha soñado con una gran boda, como de cuento de hadas, pero la crisis sanitaria en la que está inmerso el mundo le ha hecho reflexionar sobre esa cuestión: "Puede ser algo más íntimo y con mi familia. Es un día con el que he soñado toda mi vida y ahora que he conocido a mi príncipe azul, no puedo esperar", asegura.

Hija mayor de Kathy y Henry Hilton, bisnieta del fundador de la cadena de hoteles Hilton, Paris vivió momentos complicados en un internado cuando era una adolescente. Asegura que allí fue maltratada y que le decían cosas "terribles". Una etapa que le marcó igual que lo hicieron varias relaciones sentimentales complicadas. Sin embargo, ahora, cuando cumple los 40, parece haber encontrado la estabilidad emocional definitiva al lado de Reum. Viejo amigo de la familia Hilton, Reum es emprendedor. Él y su hermano, Courtney Reum, cofundaron VEEV Spirits, una empresa de licores.