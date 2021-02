Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

Las noticias que transmitía el entorno de Sara Carbonero tras su sorpresivo ingreso y posterior intervención quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid eran positivas. Los mensajes que ella misma subía a sus redes sociales también estaban cargados de fuerza y de optimismo y, finalmente, después de siete días en el hospital, la periodista ha recibido el alta. Carbonero abandonaba la clínica en coche, acompañada por su marido, Iker Casillas, que conducía.

Aunque no se pararon ante los medios que esperaban a la salida, saludó sonriente mientras se dirigía a casa donde continuará su recuperación junto a su marido y sus hijos. Una recuperación que se espera no sea muy larga ya que sus allegados puntualizaban recientemente que la operación no había tenido nada que ver con el cáncer de ovarios que le había sido diagnosticado en 2019 y del que está repuesta, y que volvería pronto a trabajar.

Según fuentes cercanas a la manchega, está deseando incorporarse al trabajo por lo que no tardará mucho en regresar a su sección en Radio Marca, 'Que siga el baile', y a las reuniones para ultimar los detalles de la colección de verano de la firma de moda que fundó junto a su gran amiga, Isabel Jiménez, Slow Love.

Durante los días que ha permanecido ingresada, ha tenido la compañía y el apoyo continúo precisamente de su amiga Isabel y, por supuesto, el de su madre, el de su hermana y el de su marido.