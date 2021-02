Actualizada 10/02/2021 a las 06:00

Cuando nadie lo esperaba, se desató una nueva tormenta entre María José Campanario y Belén Esteban. Todo comenzó a partir de una carta que la mujer Jesulín de Ubrique dedicaba a la colaboradora de televisión y exesposa del torero en una red social a horas intempestivas. Una misiva que, según Campanario, no tendría que haber salido a la luz ya que la publicó de manera privada. De ahí que la de Castellón piense que todo lo ha desencadenado la filtración de un topo y se sienta incluso traicionada.

Sea como fuere, la mencionada carta está cargada de ira y de resentimiento hacia Belén Esteban a la que tilda de "lerda" y de "princesa barata" con ataques directos en los que la acusa de llevar "20 años mamando de una teta que no te pertenece, solo porque eres fácil de lengua y una lerda que no va más allá que ganar dinero a costa de los demás". Dada la crudeza de las palabras y la hora de publicación de la misiva, hay quien ha sugerido que Campanario ha podido recaer en los problemas de salud que la han hecho estar ingresada en diversas ocasiones. Sin embargo, ella misma, a través de periodistas con los que mantiene contacto, se ha apresurado a asegurar que se encuentra perfectamente y que no se arrepiente de lo que ha dicho aunque, ciertamente, no eran unas palabras destinadas a ser públicas, asegura que "no voy a consentir que nadie me silencie". "Ella tiene un medio con millones de audiencia y yo no puedo escribir en redes", protesta.

Por su parte, aunque al principio parecía que Belén Esteban no tenía intención de entrar en las provocaciones, finalmente estalló y, además de responder de forma contundente, aseguró que sus abogados estaban estudiando las acciones legales que podrían interponer. La colaboradora afirma que está "harta" de amenazas y reta a Campanario a demandarla, recordando que, hasta el momento, la única sobre la que ha recaído una condena judicial es la mujer del torero. "Si ella tiene armas yo tengo un arsenal", ha llegado a decir y considera que está "obsesionada" con ella.

Como víctimas colaterales, las familias de las dos protagonistas. Jesulín, como es habitual en él, guarda escrupuloso silencio, aunque parece que no le ha hecho ninguna gracia que la publicación de su mujer los haya puesto de nuevo en el foco mediático. Tanto es así que el matrimonio parece estar pasando por una crisis a cuenta de este enfrentamiento. Lo cierto es que ahora, María José Campanario tiene intención de parar aquí y no responder ni iniciar ningún tipo de acción legal, sobre todo para proteger a sus dos hijos que todavía son menores. Sin embargo, Julia Janeiro cumplirá 18 años en abril y sus redes sociales han ganado popularidad en los últimos días, lo que hace preguntarse a más de uno si la joven decidirá entrar en este conflicto.