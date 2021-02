Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado han empezado el año separados

Actualizada 04/02/2021 a las 06:00

Cuando Anne Igartiburu y Ana Obregón daban la bienvenida a 2021, cada una a su manera intentaba ocultar la sombra de la tristeza en sus miradas. Obregón, por la terrible pérdida de su hijo, Aless Lequio, tras una larga enfermedad, e Igartiburu porque por primera vez en los últimos años no le acompañaba su marido detrás de las cámaras debido a su grave crisis matrimonial. Ahora, la revista Lecturas confirma que la pareja ya vive en casas diferentes. Aquella Nochevieja, la vasca no restó un ápice de protagonismo a su compañera y ambas se emocionaron hasta las lágrimas en más de una ocasión. Pocos podían imaginar por entonces lo que Igartiburu estaba viviendo. Tras seis años como pareja y cinco de matrimonio, la presentadora y el director de orquesta Pablo Heras-Casado están atravesando su peor momento sentimental y ya hacen vidas separadas desde antes de Año Nuevo.

Ella ha asegurado que se siguen "llevando de maravilla" y parece que la separación ha sido amistosa a pesar de estar viviendo una grave crisis que les ha llevado a tomar diferentes caminos. En este sentido, Pablo Heras-Casado se ha mudado a un piso en el centro de Madrid, cerca del Teatro Real donde trabaja como director de orquesta y por donde ya no se ve a la comunicadora durante sus representaciones. Por su parte, Anne sigue viviendo en su casa del norte de Madrid.

La comunicadora ha destacado que se llevan muy bien y que se siguen queriendo "un montón". "Tenemos una familia y adelante", asegura. Pocas palabras para entender que por encima de todo está Nicolás, el hijo que tienen en común. Un amor mutuo que también destacan sus allegados, pero que parece que no ha sido suficiente para superar el escollo que les ha llevado a poner fin a su convivencia. En cualquier caso, esta excelente relación por el bien de su hijo deja abierta la posibilidad de que puedan dar marcha atrás, algo que solo el tiempo dirá. Igartiburu y Heras-Casado se conocieron en 2014 en una entrevista que ella le hizo a él y fue un auténtico flechazo. Ambos lo han reconocido en diferentes ocasiones. De algo tan común para los dos como es hacer entrevistas, surgió algo tan inesperado como tener una familia. "Él dirigía el concierto para chelo de Haydn, que fue el primer disco que me regalaron mis padres con un año, y entre Haydn, la música clásica, el auditorio. Pum. Caímos rendidos", contaba ella a Bertín Osborne en una entrevista al hablar de su primer encuentro. Una situación mágica que surgió de manera muy natural. Un año después, en 2015 se casaron en la tierra natal de ella, concretamente en Elorrio, Vizcaya. Fue una ceremonia civil muy discreta e íntima, tanto que solo acudieron los novios y los testigos. Este era el segundo matrimonio para ella que, en 2004, se casó con el bailarín Igor Yebra en la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, también en Vizcaya, aunque este matrimonio fue más fugaz ya que no llegó a cumplir los dos años.