El chef Dabiz Muñoz explica por qué se incendió su restaurante 'DiverXO'

Su restaurante de Madrid, 'DiverXO', que cuenta con tres estrellas Michelin, se incendió a finales de la semana pasada, una noticia que provocó un gran revuelo. Este domingo, Dabiz Muñoz salió al paso y publicó un mensaje en Instagram para explicar lo sucedido.

"Debido a un cortocircuito eléctrico, se ha quemado parte de la cocina de 'DiverXO' y hemos tenido que desalojar el restaurante", expuso en un mensaje publicado en la sección de 'Stories' de su cuenta oficial de la mencionada red social. También ha agradecido todo el apoyo recibido.

Muñoz ha agregado que "todos los comensales y trabajadores estamos bien", y ha dado las gracias "en especial al equipo XO por su profesionalidad, su fidelidad y por ser tan guerreros y demostrarnos siempre tanto amor".

Asimismo, el cocinero ha aprovechado este domingo para salir a correr: "No hay mejor medicina para el coco", se ha referido. "Ahora me siento un poco más animado que cuando me desperté por la mañana", ha añadido.

Muñoz ha vuelto enviar un mensaje de agradecimiento en otro de sus vídeos publicados en 'Stories': "Me siento muy agradecido y abrumado por todo vuestro apoyo, tanto de mucha gente y compañeros de la industria y la gastronomía como gente ajena. En momentos así animan mucho vuestras palabras, así que muchísimas gracias", ha dicho.

Por último, el chef ha querido agradecer "a los bomberos, sanitarios, Policía Municipal y Policía Nacional que nos asistieron a mi equipo y a mí. De verdad que no pudieron ser más cariñosos, amables y más empáticos. Sobre todo, ser tan empáticos con una situación en la que mi equipo y yo nos sentíamos asustados y sobrepasados por las circunstancias. Conviene recordar el maravilloso trabajo que hace toda esta gente, entre todos tenemos que apoyarlos y cuidarlos", ha concluido.

