El último proyecto de Álex Lequio, desvelado por Ana Obregón

Actualizada 21/07/2020 a las 12:04

Álex Lequio, pese a su corta edad, era director de una agencia de marketing llamada Polar Marketing en el momento de su fallecimiento. Le iba bien en su trabajo, que compaginaba con otros intereses como la gastronomía. Y con ella tenía que ver su último proyecto empresarial.

El joven de 27 años se acababa de embarcar en una iniciativa que tenía que ver con la fabricación de cerveza artesanal, según hemos podido saber gracias a su madre, Ana Obregón, que lo ha desvelado al enviarle una de esas cervezas a su gran amigo Raúl Castillo.

El relaciones públicas de la discoteca 'Oh muy club' le ha agradecido a la actriz y presentadora el gesto a través de Instagram, con un emotivo vídeo en el que se le saltan las lágrimas al recordar el dolor de su amiga por la pérdida de su hijo.

"Esta mañana he recibido un regalo muy especial de alguien muy especial en mi vida. La felicidad algunas veces se transmite con lágrimas y emoción, no se puede controlar pero sí se puede compartir. Gracias por quererme, por pensar en mí, por compartir la vida, por abrirme tu corazón y dejarme ocupar un lugar tan bonito que tan feliz me hace. Gracias por ser mi amiga, mi compañera y la chula de mi corazón", escribe su incondicional amigo en la red social.

"Amiga, voy a cuidarte el corazón, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré toda la mía. Te quiero", acaba el texto del emotivo vídeo.

Unas palabras que han tenido respuesta en la bióloga, que desvela el último proyecto de su único hijo. "Gracias mi chulo por recorrer este camino de lágrimas a mi lado. Esa cerveza personalizada fue el último proyecto de Aless. Te quiero muchísimo", escribe Obregón junto al emoticono de corazón roto.

Te puede interesar

Te puede interesar