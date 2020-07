Aluvión de críticas a una 'youtuber' por comer un kilo de Nutella en 4 minutos

La Nutella es, sin lugar a dudas, uno de los productos más consumidos de todos los tiempos, especialmente exitoso entre los más pequeños. Un manjar de chocolate que no suele durar mucho en la despensa de casa.

La 'youtuber' neozelandesa Nela Zisser quiso ponerse a prueba esta semana y se grabó ingiriendo a cucharadas un bote entero de Nutella en apenas cuatro minutos, es decir, un kilo de dicho producto.

La joven rebaña el bote hasta el fondo y termina muy llena, pero después muestra con orgullo que se lo ha acabado todo y en tiempo récord. Casi 4 millones de reproducciones y 2.400 likes después, el vídeo de Zisser ha generado multitud de reacciones.

Hay usuarios que consideran su reto algo desagradable de ver, y a otros les parece sorprendente su habilidad. Pero también hay multitud de críticas destacando lo perjudicial que es lo que hace y que el estar delgada no quiere decir que esté sana.

