Actualizada 17/06/2020 a las 11:21

Poco se sabe de la boda de Ricky Martin con Jwan Yosef, ya que el cantante ha llevado su vida conyugal con mucha discreción, hasta el punto de no saberse oficialmente cual fue la fecha exacta del enlace. Ahora, sin embargo, el cantante ha anunciado que quiere volver a casarse con su actual esposo, pero esta vez, a lo grande.

La noticia saltó en una entrevista en el programa Ventaneando, donde el puertorriqueño explicó que quiere hacer una boda “que dure cuatro días”. Una celebración en la que desea que participe toda la familia: “Los gemelos estaban, pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración”.

Además, explicó el motivo por el que su primera boda fue tan espontánea: “Cuando conocí a mi esposo, lo vi y dije: 'Me voy a casar'. En el ‘Hola, mucho gusto’, dije: 'Este es el hombre de mi vida’. ¿Qué me gustó? Es brillante, es creativo como yo. ¡Dos locos se han juntado! Pasaron los meses y dijimos: ‘¿Qué tenemos que esperar? Esto está clarísimo”.

En aquel día inolvidable las familias de los dos coincidieron en Los Ángeles y no se lo pensaron dos veces: “Dije: ‘No hay que esperar nada más, ¡llama al juez!’. Fue bien improvisado. Media hora antes de la boda no sabíamos cómo nos íbamos a vestir, ni mucho menos”.

A veces el matrimonio no es lo que pensamos y acaba saliendo mal, pero no es el caso de Martin que cuenta que “el matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé”.

“Y creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma y creo que es justo lo que necesito hoy”, aseguró.

Es tanta la seguridad emocional que le proporciona su familia que ha asegurado que cuando abran las puertas, va a llenar el calendario de conciertos, se van a ir de gira y se va a llevar a toda la familia porque son parte de su felicidad.

