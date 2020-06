La sorpresa de Dwayne Johnson a una joven que quiso que hablara en su graduación

El actor de películas como 'Fast and Furious' Dwayne Johnson

Actualizada 17/06/2020 a las 10:23

Precisamente en estos momentos, en los que Estados Unidos pasa por un trance muy difícil, muchos rostros conocidos están utilizando las redes sociales para lanzar mensajes de concordia y denunciar determinados comportamientos tanto por parte de la policía como del presidente, Donald Trump.

La semana pasada, el actor Dwayne Johnson colgó en su perfil de Instagram un vídeo en el que hablaba de la necesidad que el país tiene de encontrar un líder que consiga arreglar la situación. "¿Dónde está ese líder", se preguntaba.

El intérprete ya ha encontrado la respuesta: es una joven estudiante de Florida llamada Lorraine Angelakos. Esta joven, del instituto Pompano Beach High School escribió al actor solicitándole que hablara en su acto de graduación de secundaria. La carta con la que lo hizo emocionó a Dwayne Johnson, que la leyó y comentó en un vídeo.

"Recibí una carta que me dio la respuesta", decía Johnson, sobre aquella pregunta de dónde estaba el líder que necesitaban. "Como tú, creo que cuando una puerta se cierra, otra se abre", dijo Johnson, leyendo la carta de Angelakos. "Solo tienes que tener el impulso y la fuerza de voluntad para atravesar esa puerta de al lado y darlo todo".

"Cuando recibí esta carta, me dejó de pie. No es lo que Lorraine dice que es cómo lo dice", explicaba el actor. La joven le dice que ahora, al acabar la secundaria, muchos compañeros de instituto no podrán permitirse el lujo de ir a la universidad y que aunque la mayoría de famosos hablan en actos de graduación universitarios, ella creía que el fin de la secundaria era un momento clave para recibir inspiración y ánimo.

"Tienes toda la razón. Son los estudiantes de último año de secundaria... Lorraine, habría hecho esto gratis [acudir a hablar en el instituto]. Hubiera viajado por todo el mundo dos veces y de regreso solo para venir y hablar con ustedes durante la graduación. Hubiera estado allí", aseguraba el actor.

"Pero esto es lo que cerró el trato", decía Johnson. "Como parte de una solicitud de buena fe, he incluido siete dólares como pago inicial por sus servicios", leía, pues la joven había incluido esa cantidad en la carta. Siete dólares es la cantidad de dinero que el actor tenía cuando comenzó su carrera en Hollywood.

"Lorraine, hice una pregunta hace unas semanas: ¿dónde estás, líder? Y ahora tengo mi respuesta. Estás justo aquí. Aquí estás", dijo.

"Lorraine, tú y tus compañeros graduados... vosotros sois los líderes empáticos y compasivos que nos guiarán, quienes serán los responsables de que nosotros, como adultos, tengamos desafíos a los que responder. Vosotros sois los que vais a normalizar la igualdad. Vamos a construir un camino, esa es mi responsabilidad, yo y otros vamos a construir ese camino. Ustedes se asegurarán de que suceda y de que siga siendo así. Siempre", concluía el actor.

Te puede interesar

Te puede interesar