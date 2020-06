Sabina y Pérez-Reverte incendian las redes tras rescatarse un vídeo sobre Cataluña

Actualizada 03/06/2020 a las 11:48

Fue en 2016, durante una una entrevista conjunta para el diario El Mundo, pero se ha hecho viral esta madrugada, en plena primavera de 2020. Se trata de un vídeo en el que el cantante y compositor Joaquín Sabina y el escritor Arturo Pérez-Reverte charlan de manera informal sobre varios temas, el conflicto catalán entre ellos.

"Como soy jacobino, ese tema lo habría solucionado en el siglo XVIII. ¡Chas, chas, chas, chas! Ahora ya no tiene solución", afirma Pérez-Reverte, que poco después explica que "hubo momentos en los que se podía pasar una población entera a cuchillo, en el siglo XI, pero no en el siglo XXI". Sabina, como réplica, sonríe y dice: "Me adhiero a la propuesta de mi compañero".

Joaquín Sabina i Arturo Pérez “pasarían a cuchillo” a la població de Catalunya. El nivell. pic.twitter.com/p4mO4fXrgm — Ruben Wagensberg #RegularizaciónYa (@wagensberg) June 2, 2020

El vídeo lleva horas generando infinidad de comentarios y opiniones de tuiteros anónimos y también famosos, como es el caso de la periodista Pilar Rahola. Como suele ser habitual, además, la división ha quedado patente desde el primer momento: mientras unos critican duramente al cantante, otros defienden que solo se trata de una broma.

Ahora mismo Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat son tendencia en Twitter, señalados nada menos que como ¡franquistas! Con Ana Milán, es un nuevo ejemplo de cómo degüella la masa de izquierdas a sus iconos en cuanto discrepan en algo del discurso oficial progre. https://t.co/U3B9Qw6leP — Fran Javié Criado (@franjcriado) June 3, 2020

A mi me gusta la música de Sabina...pero tengo miedo de ir a un próximo concierto...y si me matan a cuchillazos? Paso, paso — Núria Corral i Garcia (@nuriacorralgar1) June 3, 2020

La gente crucificando a Joaquín Sabina y Arturo Pérez-Reverte ¡Por una broma!



Muchos serán fans del humor negro de Broncano y Wyoming (yo lo soy) pero si hace ese humor Reverte o Sabina a la guillotina



Decir que Sabina es franquista es de lo más absurdo que se puede decir pic.twitter.com/4SNB96nAK5 — Rorschach (@Lord_Rorschach) June 3, 2020

Está la telebasura y está la twitterbasura, patrocinada hoy por quienes llaman franquista o facha a Sabina ¡o a Serrat!



La diferencia es que nadie nunca se ha sentido superior consumiendo telebasura — PascuaLeon (@leonquiros) June 3, 2020

