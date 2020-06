Lluvia de insultos a Paula Vázquez por su apoyo al Ingreso Vital Mínimo

01/06/2020

Es una de las famosas españolas más activas en Twitter y eso le trae, como suele ser normal, alegrías y también penas, especialmente cuando da muestras de su ideología política.

Este fin de semana, Paula Vázquez volvió a ser diana de dardos envenenados tras publicar un tuit de apoyo al Ingreso Vital Mínimo, que el Consejo de Ministros había aprobado el viernes 29 de mayo.

"Hoy es un gran día!! #IngresoMinimoGarantizado #IngresoMinimoVital Si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra, probablemente escupan su bilis aquí abajo, pero sin dar la cara. Esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más", escribió Vázquez junto a una fotografía suya en la que aparece con una media sonrisa.

Hoy es un gran día !! #IngresoMinimoGarantizado #IngresoMinimoVital Si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra , probablemente escupan su bilis aquí abajo , pero sin dar la cara. Esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más pic.twitter.com/U8gsEOZT9m — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) May 29, 2020

Esta publicación de la modelo, que se ha declarado en varias ocasiones simpatizante de Podemos, provocó que algunos usuarios atacaran gravemente a Vázquez insultándola. "¿Cuatro años más? Es que es tonta hasta para sumar. Serán tres años y medio. Pero te apuesto otra inyección de bótox (llevas ya 40) a que no llega el felón ni al 2021", fue uno de los comentarios que recibió.

"Tranqui Paula, tú nunca más volverás a pasar hambre...", escribió otro junto a una noticia que explica que las prostitutas podrán acceder al Ingreso Vital Mínimo. "Eso de que "esta es mi cara"... si no te has dejado nada sin operar, que no tienes ni expresión facial. Y por lo que se ve, también te hiciste una lobotomía", aseguró también una mujer.

Tranqui Paula, tú nunca más volverás a pasar hambre... pic.twitter.com/GsB0CZImjh — Javier de la Mata (@javierdelamata1) May 30, 2020

4 años más?? Es q es tonta hasta para sumar. Serán 3,5 años. Pero te apuesto otra inyección de botox (llevas ya 40) a q no llega el felón ni al 2021 — Español74 (david) (@DFD_74) May 30, 2020

La modelo aprovechó una de las respuestas a su publicación de una caricatura de Fernando Simón con la leyenda 'amamos a Fernando Simón", para mostrar su apoyo al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.

"¡Yo le apoyo!", aseguró junto al hashtag 'tengo fe en la ciencia', lo que hizo que varios internautas se hayan referido al epidemiólogo como 'Doctor Muerte' y le hayan tachado de "¡mentiroso, cómplice y culpable". "El que parece no tener fe en la ciencia es el propio Simón, que no ha sido más que un mero muñeco obediente", ha afirmado otro.

Pues compra mucho tabaco que le va a hacer falta, eso y vaselina, porque habrán muchos en el centro penitenciario deseando escucharle eso de "NO se podía saber" o lo de "Habrá algún caso contado" ¡¡MENTIROSO, CÓMPLICE Y CULPABLE!! #GobiernoDimision #GobiernoMiserable pic.twitter.com/jPkwGqAS0E — Caliuet (@AlbertoCaliu) May 30, 2020

El que parece no tener fe en la ciencia es el propio Simón, que no ha sido más que un mero muñeco obediente — Revolucionado (@rafamartin974) May 30, 2020

