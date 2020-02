La novia de Alejandro Sanz conquista ARCO

Actualizada 29/02/2020 a las 10:49

ARCO Madrid abría sus puertas este miércoles con un desayuno para coleccionistas que aprovecharon para disfrutar de las obras artísticas nacionales e internacionales que se exponen en esta nueva edición. Pero la jornada tuvo una protagonista indiscutible, Rachel Valdés Camejo, la pintora y escultora cubana de 30 años, pareja del cantante Alejandro Sanz, en la que fue su primera aparición pública en nuestro país desde que el pasado mes de septiembre se conociese su idilio. Pero la artista tiene claro que quiere separar su faceta personal de la profesional, solo hay que observar sus redes sociales, en las que no comparte imágenes de su vida privada. Tampoco en su visita a ARCO aceptó preguntas sobre su relación, de las que prefiere huir y no contestar nada. Su obra ha traspasado fronteras gracias al proyecto Detrás del Muro, una iniciativa creada por Juan Delgado dentro de la Bienal de Arte en La Habana. El fue el encargado de comisariar su primera exposición y el primero en reconocer su talento y proyección. No es la primera vez que pasa por ARCO, ya expuso en la feria en 2016, cuando creó un cuarto de espejos de casi 10 metros cuajado de luces y colores, aunque con menos repercusión que en esta edición.



Valdés acudió al recinto ferial de Madrid acompañada del abogado y ex ministro José María Michavila, amigo íntimo del cantante. Allí se encontraron con Nuria March, la Relaciones Públicas que también estaba invitada al desayuno y les acompañó durante la visita. Dos de las obras de Rachel se exponen en el pabellón 7 de Ifema: se trata de una réplica a menor escala de Cubo Azul, una de las obras más admiradas de la XII Bienal de La Habana, en 2018, y una fotografía realizada por ella misma de Inmersión, la creación que expuso un año después en el mismo certamen.



La artista cubana lleva varios días en nuestro país junto a su hijo Max, de cinco años, fruto de su relación con un empresario catalán, con el que acudió a la Casa de América, de Madrid, a la presentación del libro 'Detrás del muro', una obra que recoge las creaciones de los diferentes artistas que formaron parte de la XIII Bienal de La Habana 2019. En esta ocasión, Alejandro Sanz no ha podido acompañarla en su visita porque se haya inmerso en plena gira latina. Justo ayer volvió a llenar el Movistar Arena de Bogotá (Colombia). El cantante eligió la gala de los Grammy Latinos -celebrada a mediados de noviembre- para presentar oficialmente a Rachel Valdés, quien le acompañó por primera vez a un evento oficial. Antes de subir al escenario del Hotel MGM Grand Las Vegas a por el galardón a Mejor grabación del año, besó primero a su hija Manuela y luego a su novia, quien se levantó de la butaca para aplaudirle.



Por los pasillos de ARCO se pudo ver al entrenador del Atlético de Madrid, Simeone y su mujer Carla Pereyra, el empresario Kike Sarasola y su marido, buenos coleccionistas, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la actriz Emma Suárez, la diseñadora Tamara Falcó o la estilosa Rosario Nadal, vicedirectora del Museo Jumex de Ciudad de México. Y como todo evento popular que se precie, algunas se dejaron ver por puro postureo como la modelo Mar Flores y algunas influencers para las que el arte es la excusa perfecta para salir en la foto. Mucho paseillo y poca compra.