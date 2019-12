El Camino de Santiago batirá de nuevo su récord con 350.000 peregrinos en 2019

Actualizada 29/12/2019 a las 13:23

El Camino de Santiago volverá a batir su récord en 2019 por tercer año consecutivo y se situará en el entorno de los 350.000 peregrinos llegados a la capital gallega a través de sus diferentes rutas.



En 2017 el Camino superó por primera vez los 300.000 peregrinos, una cifra que en 2018 llegó a 327.378, nuevo récord, sin que ninguno de los dos años fuese Año Santo, lo que no ocurrirá hasta 2021 y que no sucede desde 2010.



Pero es que este año, a 30 de noviembre, último mes completo computado, ya se había superado el récord de 2018, con 344.352 'compostelas' emitidas, el documento que acredita haber recorrido al menos 100 kilómetros a pie o 200 a caballo o en bicicleta.



Por este motivo las autoridades confían en llegar a los 350.000 peregrinos una vez que se cierren las estadísticas el próximo martes, si bien en diciembre de 2018 llegaron 2.500 y en el mismo mes del año anterior, 2017, años ambos de récord, lo hicieron 1.300 peregrinos.



En cualquier caso, el récord ya está asegurado y deja buenas perspectivas para el Año Santo de 2021, en cuya preparación están volcadas tanto la Xunta como la Iglesia católica.



De hecho, el presidente de la Xunta ha comprometido que desde el 1 de enero próximo, 2020, y hasta el 31 de diciembre de 2021 habrá una media de diez actividades diarias relacionadas con el Xacobeo, un fenómeno sociocultural, y también religioso, que el Gobierno autonómico quiere explotar para atraer turistas, sobre todo extranjeros.



Y es que en la década que comienza habrá se celebrarán dos Xacobeos, cada vez que el 25 de julio coincide en domingo; ya que al de 2021 se suma el de 2027.



La presencia internacional es cada vez mayor, no solo de estadounidenses, -atraídos por el film 'The Way'- sino también de alemanes, italianos, portugueses o franceses; así como de lugares tan alejados como Corea del Sur, Japón o Rusia, hasta llegar a más de 180 países.



Desde el estreno en la capital gallega en 2010 de 'The Way', con la presencia de Martin Sheen -de origen gallego- y de uno de sus hijos, Emilio Estévez, actor y director de la cinta, el número de estadounidenses que se animan a conocer Santiago a través del Camino no ha dejado de crecer.



Al igual que también es numerosa la cantidad de alemanes que llegan a Santiago, entre quienes la ruta es popular gracias al libro del humorista alemán Hape Kerkeling "Ich bin dann mal weg" ("Bueno, me largo"), donde describe sus experiencias como peregrino en el Camino de Santiago.



La visita de la canciller, Angela Merkel a Santiago en 2014, donde hasta recorrió un tramo con el entonces presidente español, Mariano Rajoy, también contribuyó a la popularidad del Camino en Alemania.



Andaluces, madrileños y valencianos suelen ser quienes más se acercan a Galicia a través del Camino en cualquiera de sus rutas, principalmente el Camino Francés, que penetra en España por los Pirineos a través de Jaca (Huesca) y de Roncesvalles (Navarra) y suma más de la mitad de peregrinos.



Pero en los últimos años ha tenido un especial crecimiento el Camino Portugués, entre otras rutas.



Sea cual sea la ruta elegida, también es cada vez más habitual que los peregrinos aprovechen su llegada a Santiago para conocer otras partes de la Comunidad, con otro tipo de turismo, como las Rías Baixas, y la costa de Fisterra, donde no son pocos quienes acaban colgando las botas y quemando sus prendas frente al mar.



Frente a estas tradiciones paganas, el objetivo de la Iglesia es que el Papa Francisco visite la capital gallega en 2021, para lo cual ya está cursada la invitación y los deberes están cumplidos, ha dicho Julián Barrio, arzobispo de Santiago.



Benedicto XVI fue el último Papa que visitó Santiago de Compostela, en noviembre de 2010, casi al final del último Año Santo.

