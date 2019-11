Actualizada 19/11/2019 a las 08:49

¿Quiere comprar un vaso para colocar las cucharas de palo por 275 dólares (250 euros)? La japonesa Marie Kondo se lo ofrece en su nueva tienda electrónica, entre otros productos del hogar.



Kondo, conocida internacionalmente por su programa de televisión en el que anima a ordenar y vaciar los hogares de objetos innecesarios, ha creado una tienda electrónica en la que vende artículos de aromaterapia, cepillos de uñas o un diapasón.



Los precios oscilan entre los ocho dólares que cuesta un reposapalillos negro hasta los 275 dólares por el recipiente dorado de cobre, estaño y silicona en el que guardar las cucharas de palo para cocinar, como se ilustra en la imagen del producto.



La estrella del programa de Netflix "¡A ordenar con Marie Kondo!" añadió a su página web www.konmari.com esta tienda electrónica con 125 artículos, lanzada el pasado lunes y enfocada primero para compradores de Estados Unidos.



Sobre esta iniciativa, Kondo dijo a The Wall Street Journal que la utilidad del diapasón es hacerlo sonar, típicamente contra un cristal, y "dejar que la frecuencia vibre por toda la casa" y que ella a veces lo hace vibrar por todo su cuerpo porque "clarifica" su "energía".



"El objetivo de ordenar es hacer espacio para objetos con significado, personas y experiencias. No puedo pensar en una alegría mayor en la vida que estar rodeada de objetos que amo", explica la propia Kondo en la página web de la tienda.



Entre los artículos a la venta, se encuentra una vela por 86 dólares, unas babuchas de cuero por 206 dólares, un florero de tela por 42 dólares, una fiambrera por sesenta dólares o un cuchillo de cobre por 180 dólares.



Marie Kondo, que vive en Los Ángeles, viajará a Tokio en los próximos días para participar el 1 de diciembre en una selectiva conferencia, titulada 'Knocking the third door', junto con el emprendedor estadounidense Alex Banayan.

