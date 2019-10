Kevin Spacey no afrontará cargos en tras la muerte de su acusador

Actualizada 30/10/2019 a las 08:32

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles (EE.UU.) afirmó este miércoles que no presentará cargos contra el actor Kevin Spacey por un presunto caso de agresión sexual después de que el hombre que le acusó falleciera en septiembre.



"Las acusaciones de agresión sexual no se pueden probar sin la participación de la víctima. Así, se declina el caso", apuntó la Fiscalía en unos documentos que reveló hoy el diario Los Angeles Times.



El hombre fallecido, cuya identidad sigue manteniéndose en el anonimato, acusó a Spacey por un presunto caso de agresión sexual que habría sucedido en 2016 en Malibú, una adinerada ciudad situada unos 50 kilómetros al oeste del centro de Los Ángeles.



Este hombre, que trabajaba como masajista, aseguró que había sido forzado por Spacey para que le tocara los genitales en dos ocasiones.



Siempre según el relato del masajista, el actor intentó besarle y le ofreció sexo oral, por lo que decidió irse del lugar pese a que el intérprete trató de impedir que se fuera.



En septiembre de 2018, este hombre presentó una denuncia contra Spacey por estas acusaciones.



Aunque la defensa criticó que la acusación pudiera refugiarse bajo el anonimato en su demanda, un juez federalpermitió el pasado mayo que el caso continuara.



Ganador de dos Óscar por su trabajo en las películas 'The Usual Suspects' (1995) y 'American Beauty' (1999) y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, Spacey vio cómo su carrera se derrumbaba tras las numerosas acusaciones de agresión sexual en su contra que salieron a la luz gracias al impulso del movimiento #MeToo.



Como consecuencia de estas revelaciones, la emblemática serie 'House of Cards' despidió a Spacey, que era uno de los protagonistas, y el cineasta Ridley Scott eliminó todas sus escenas en la película 'All the Money in the World' (2017) y las rodó de nuevo con Christopher Plummer como sustituto.



En julio de este año, un joven que había acusado a Spacey por otra presunta agresión sexual en 2016 retiró de manera definitiva los cargos en el juicio civil en un tribunal de Massachusetts (EE.UU.).



