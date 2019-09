El actor Kevin Spacey, en Sevilla cantando con la tuna

Actualizada 04/09/2019 a las 15:53

El actor estadounidense Kevin Spacey, ganador del Oscar y acusado de abusos sexuales, ha visitado Sevilla donde, en compañía de unos amigos, se unió la madrugada del domingo pasado a la actuación de unos tunos que improvisaban y amenizaban una despedida de soltera en pleno centro de la ciudad.



En la puerta de un bar de la Plaza Nueva, enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, cinco miembros de la sevillana tuna de Derecho cantaban rumbas y tocaban ritmos latinos, además de las tradicionales canciones de la estudiantina, en unión de las participantes de una despedida de soltera.



Sería poco después de la una de la madrugada cuando para sorpresa de los tunos y las participantes en la despedida de soltera, el actor norteamericano, que se encontraba en el interior del bar en compañía de unos amigos, se asomó a la puerta para interesarse por la fiesta.



El tuno Francisco José Rodríguez, estudiante del quinto curso de Derecho y Economía y guitarrista, ha contado a Efe que el actor participó en la reunión en cuanto fue reconocido, y se prestó a posar para fotos, vídeos e incluso numerosas autofotos que se hizo no sólo con los participantes en la fiesta improvisada sino con algunos viandantes que también lo reconocieron.



Spacey posó con varios instrumentos de la tuna y fue en el momento que lo hizo con una de las guitarras cuando comenzaron a cantar "La bamba", por lo que se sumó a los cánticos haciendo como que tocaba la guitarra.



Según Francisco José Rodríguez, el actor no sabe tocar la guitarra pero disfrutó "actuando" como si lo hiciera para integrarse en la reunión festiva.



La participación del actor con las festejantes, los tunos y otros clientes del bar se alargó unos veinte minutos, tras lo cual Spacey y sus acompañantes abandonaron el lugar no sin antes despedirse en el mismo ambiente festivo.



Según contó el actor a los tunos, dedicó toda la jornada del sábado a pasear por Sevilla y durante la hora del almuerzo visitó varios bares típicos de la ciudad para comer tapas.

Etiquetas Cine

Sevilla

Selección DN+