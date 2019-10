Javier Fesser y jóvenes con discapacidad intelectual publican 'Nada nos para'

Actualizada 21/10/2019 a las 15:38

El director de cine Javier Fesser y un grupo de catorce jóvenes con discapacidad intelectual han escrito 'Nada nos para', un libro de testimonios en primera persona, entrevistas y reflexiones, publicado por la editorial Espasa junto a la Fundación A LA PAR, cuyo denominador común es la resiliencia y la "infinita" capacidad de superación. Este martes 22 de octubre sale a la venta.



"Rendirse no es precisamente la cualidad que define a las personas que no lo tienen fácil. El mundo de la discapacidad intelectual está habitado por valientes", señala Javier Fesser sobre esta publicación en la que sus protagonistas hablan de cómo viven con una discapacidad, pero también del entusiasmo, la gestión de la frustración, el amor y el desamor, la independencia, el trabajo o la pasión.



"Quedarme en casa no era una opción", "el miedo siempre está ahí", "yo estaba bloqueado en mi mundo", "la discapacidad significa que nos traten como bichos raros", "no todas las familias te apoyan", "he luchado por mi y por mi hija", "me siento orgulloso de la persona en que me he convertido", "he superado mis miedos", "hemos luchado por nuestra relación y nos casamos"... Son algunas de las frases de los protagonistas del libro en un vídeo promocional.



'Nada nos para' alterna las historias, testimonios y entrevistas de personas con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR, en las que muestran cómo sienten y viven el día a día, y las reflexiones y conclusiones de Javier Fesser basadas en estas historias y en su propia experiencia personal con personas con discapacidad intelectual con la película 'Campeones'.



"Las personas con discapacidad son, por definición, auténticos profesionales de la superación de barreras. Y asombrosos artistas, además, en hacerlo con originalidad y alegría", señala Fesser en una de las reflexiones de este libro de 141 páginas.



La presidenta de la Fundación A LA Par, Almudena Martorell, señala en el epílogo, que el objetivo de 'Nada nos para' es ayudar a cambiar la mirada a hacia este colectivo: "Que conozcamos a Mónica, a Julián a Dionibel... que representan a muchos otros y que son un espejo de superación y recordarnos lo que más importa en la vida, que es el amor".



Dionibel es el autor de la primera de las historias. El deporte fue su salvavidas, se refugió en él y pronto se vio su gran potencial. Es atleta paralímpico y con su disciplina de los 400 metros se ha convertido en campeón del mundo. Esto le permitió competir en la final de en Río 2016 junto con su hermano Deliber.



"Siempre me preguntan de qué me siento orgulloso. Y lo estoy de ser como soy, de lo que hago, de la gente que me rodea. Y de lo que he conseguido", señala este joven, que trabaja en el servicio de mantenimiento de la Fundación A LA PAR, un puesto que ha dejado de manera temporal para centrarse en las competiciones deportivas para optar a Tokio 2020.



La vida de Dionibel no ha estado exenta de dificultades. Estuvo detenido 18 días en la prisión de Valdemoro, en Madrid, por un delito que no cometió. "Ese fue un momento muy duro, aunque también aprendí", reconoce este joven, que un mes después de este bache logró una medalla en el Mundial de República Checa: "Me resarcí. Lo conseguí".

