Se interesan por los derechos de una posible herencia de Javier Santos sobre Julio Iglesias

Inversores americanos y europeos han mostrado su interés en comprar los derechos por la posible herencia de Javier Santos sobre Julio Iglesias, al que una sentencia, que ha recurrido, le atribuye la paternidad del cantante.



Según informa el despacho de Fernando Osuna, que defiende a Javier Santos en este proceso, en el Derecho Español no es la primera vez que se venden posibles derechos hereditarios, son las llamadas expectativas de derechos.



Y explica en un comunicado que el precio sería más bajo que la cantidad que le pudiera corresponder por la herencia como hijo a Javier, que tendría en beneficio de "no tener que esperar varios años para conseguirla".



"Hay empresas y particulares que se dedican a comprar este tipo de créditos. El comprador de estos posibles derechos se situarían en la misma posición que ocupa actualmente Javier Santos", ha añadido, a la par que ha remarcado que los inversores "pueden obtener cantidades millonarias a un precio bajo" aunque "el factor riesgo está presente"



A juicio del abogado, los "puntos fuertes" de Javier Santos son que el ADN le da la razón, no hay cosas juzgadas, el tiempo juega en contra del cantante, el Tribunal Supremo ha cambiado mucho en favor de los hijos no reconocidos y que la filiación es materia de orden público, tiene naturaleza de derechos constitucional y es un derecho natural e internacional.



Igualmente, ha apuntado que es favorable la negativa de Julio Iglesias a someterse la prueba de ADN, las pruebas del juicio anterior de paternidad en Valencia en 1991, que Javier Santos no es hijo biológico del que fue marido de María Edite, el evidente parecido físico con el cantante y que tanto el Tribunal Europeo como el Constitucional y el Supremo son favorables a la verdad científica, por encima de la cosa juzgada.



Ha indicado que el precio de la venta "está por concretar" y ha señalado que en este caso cuando la audiencia provincial de Valencia tenga los dos recursos y la oposición a los mismos de Javier estudiará todo lo que se alegue por las partes, y los tres magistrados que resolverán el recurso, fallarán en unos 6 meses aproximadamente, para dar la razón a Santos o a Julio Iglesias.



"El hijo del cantante está tranquilo, tiene el convencimiento de que es hijo biológico de Julio Iglesias y nadie le va a privar de ese derecho", ha apuntado el letrado, que ha indicado que Julio Iglesias "lo que pretende es retrasar este caso lo más posible".

