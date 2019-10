Raquel del Rosario se sincera sobre 'el niño hada', su hijo mayor

Actualizada 13/10/2019 a las 16:30

El mes pasado, Raquel del Rosario quiso compartir con sus seguidores una pedacito muy importante de su vida. En forma de historia, la cantante contó en un post de su blog cómo descubrieron que su hijo mayor, Leo, también apodado cariñosamente como 'el niño hada', padece autismo. También cómo se lo tomaron y cómo, con esfuerzo y mucho amor, han conseguido que al pequeño no le falte felicidad a pesar de las dificultades.

“Leo no dijo ni una palabra hasta casi los cuatro años. Sí, ese primer “mami” se hizo mucho de rogar. Desde los dos años supe que Leo era diferente''. De esta manera, Del Rosario presentaba a su 'el niño hada'.

Un mes después, la cantante ha sacado a relucir su historia de nuevo, esta vez para dar las gracias. ''Quién me iba a decir a mi la repercusión que tendría mi último post. En estas tres semanas he leído cada mensaje, email, comentario… y aún siguen llegando más de cada rincón de España y también del extranjero. GRACIAS, por el tiempo y la dedicación, por compartir sus historias conmigo. Me gustaría tener tiempo para contestar uno por uno, he llorado tanto… y no de tristeza. Todo esto ha sido como una purga emocional, sus historias me han conmovido y me he dado cuenta de que los niños hada son una legión. Me decía una mamá :“nuestros niños son válidos”, y yo le digo: “son válidos y necesarios”, ha escrito en su blog de la revista Elle.

Vista la repercusión de la historia de Leo, la cantante ha promovido una iniciativa para dar visibilidad tanto al caso de su hijo como al de otros similares. ''Se me ocurrió que sería una buena idea crear una cuenta en instagram dedicada al mundo de Leo, compartir cositas con otros padres en la misma situación para poder interactuar e intercambiar información y opiniones sobre este desconocido universo; @elninohada''.

