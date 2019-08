La respuesta de una sidrería a un usuario de TripAdvisor que se ha hecho viral

Actualizada 18/08/2019 a las 16:40

Una sidrería de Oviedo se ha hecho viral gracias a la respuesta que le dio a un cliente en TripAdvisor. La sidrería 'El Gato Negro' es una de las mejores de la ciudad según la conocida web. El local disfruta de la segunda posición de los más votados de la ciudad.



Sin embargo, no todos los clientes tienen la misma opinión. Un usuario decidió darle la peor nota posible y escribió un comentario en el que explicaba los motivos de su puntuación: “No puedo valorar la oferta gastronómica, porque las veces que he intentado comer allí me ha sido imposible, el personal no se preocupa para nada a buscarte una mesa, ni en encontrártela. No volveré”.



Poco después, el restaurante decidió dar su punto de vista a esta valoración: “Usted lo primero que tiene que hacer es usar el teléfono para hacer una reserva y así no tendrá problemas en que nunca le dispensemos una mesa. ¿Cuál es su problema? Que siempre llega sin reserva y tarde”, comienza la respuesta.



"Yo no sé quién es usted porque esta aplicación permite poner un comentario pero no se sabe quién te lo pone, pero sí le voy a decir una cosa: usted seguro seguro que siempre llega tarde”, prosigue.



"Mi personal de cocina abre a la 13H y cierra a las 15:50H, y vuelve a abrir a las 20:30 hasta las 23:30 por semana y hasta las 23:45H viernes y sábados. Tiempo suficiente para que usted pueda comer. Lo que no puedo es coger tantas mesas que no cumpla esos horarios. Y sabe porque, pues muy fácil porque la gente que tengo en cocina tiene familia, hijos y una vida. Respecto a las mesas ni las tengo que buscar, ni las tengo de encontrar , porque sé perfectamente donde las tengo y respecto a mis ganas de trabajar le voy a dar los datos de 2017 míos.

Mi media de horas diarias son 13 (Claro está que soy autónomo). Descanso un día por semana exceptuando los meses de julio, agosto y septiembre que no descanso. Este año he tenido tres días de vacaciones. Y a eso hay que sumarle siete días que estuvo mi padre ingresado que estuve en el Huca. Resumiendo: a dia de hoy he descansado en este 2017 un total de 36 lunes, siete días de hospital y 3 de vacaciones en Bilbao, y a todos estos días de descanso le hay que añadir 2 h que me lleva la gestión de reservas, pedidos y chollos. Y usted diciendo que no tengo ganas de trabajar, vamos que se ha lucido. Si espero una cosa que cumpla su palabra y no vuelva", concluye el dueño del local.



La respuesta, que tiene casi dos años de antigüedad, ya ha vuelto a viralizar en redes sociales.



