Miley Cyrus y Liam Hemsworth se han separado. La pareja se casó el pasado mes de diciembre y, tras ocho meses juntos, la cantante ha confirmado su ruptura con el actor en un comunicado. Además, en una fotografía aparece besándose con una conocida 'instagramer' Kaitlynn Carter han acabado con el matrimonio de la primera con el actor Liam Hemsworth.



Miley Cyrus & Kaitlynn Carter mourning their husbands in their own, unique way pic.twitter.com/PpxbDSWkr6