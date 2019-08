La aplaudida disculpa de Verdeliss a su melliza por compararla con su hermana

Actualizada 07/08/2019 a las 10:13

La última publicación de Verdeliss ha dado mucho que hablar en las redes sociales. La navarra ha aprovechado la red social Instagram para sincerarse con su hija melliza Eider ya ha hecho una reflexión sobre las familias con hijos múltiples.



En la publicación, le pide 'perdón' por compararla continuamente con su hermana melliza Anne: “Me prometí no compararlas...pero cuando las tuve en brazos caí una y otra vez en el error. Preocupándome porque ella siempre iba “por detrás”. Una vez incluso me vi llorando en la consulta de la pediatra desbordada por los miedos”, ha escrito.



"No engordaba como, no tenía fuerza como, no fijaba la mirada como, no levantaba la cabeza como, apenas reaccionaba como...y un sinfín de “comos” que hoy me escarmientan esos ojitos azules de una niña de 3 años extremadamente inteligente y bondadosa”.



La navarra ha hecho una reflexión sobre las familias de múltiples: “Este aprendizaje es frustrante a veces, pero soberanamente hermoso. Siempre lo diré: criar a dos es otra historia, otra entrega, otra forma de entender la relación entre ellos, a ti misma”, ha concluido.



