¿Quién es Amaia Izar, la miss navarra con la que Alfred acudió al Mad Cool?

Actualizada 18/07/2019 a las 10:32

Se llama Amaia, es navarra y todo el mundo habla de ella tras haber acudido al Mad Cool con Alfred García. Y no, no es Amaia Romero. Se trata de Amaia Izar, tiene 22 años y hace un año se alzó como ganadora del certamen de belleza de Miss World Spain, representando a España en Sanya, China. Convirtiéndose así en la primera representante de Navarra en ganar este certamen.



Esta semana, la navarra ha saltado a los titulares de la prensa del corazón al vincularla con Alfred García, expareja de la ganadora de Operación Triunfo Amaia Romero.



Los jóvenes entraron juntos en el recinto el IFEMA - Valdebebas y se tomaron unas copas antes del concierto y estuvieron muy activos en Instagram.



La joven, natural de Aoiz, no llegó a clasificarse para la final de Miss Mundo pero gracias a este certamen logró despegar su carrera como modelo.



Fue elegida para representar a España en este certamen el en septiembre de 2018 en una gala celebrada en Rota (Cádiz) entre cincuenta y dos mujeres, representantes cada una de ellas de todas las provincias españolas y Ceuta y Melilla.



Estudiante de Administración y Dirección de Empresas, Amaia Izar Leache habla, además de castellano, euskera, inglés y chino.



Sus hobbies son la danza, la música, viajar y leer y el proyecto social al que quiso beneficiar con su coronación como Miss World Spain 2018 fue la Asociación París 365, dedicada a personas en riesgo de exclusión de Pamplona, señaló en su momento.





Etiquetas Amaia Romero

Selección DN+