Actualizada 18/07/2019 a las 12:28

La que prometía ser la boda de 2020 ha quedado en nada. "No me caso señores, no me caso". Con estas palabras ha zanjado Paula Echevarría los rumores de boda con su pareja, el futbolista Miguel Torres.



La protagonista de Velvet, de 41 años, se encontró a un gran número de periodistas haciendo guardia al salir de un centro de estética y al ver la que se había organizado, la ex de Bustamante manifestó que no hay boda.



"Tener que comerme esto, sin comerlo ni beberlo, tiene narices. Vete a preguntarle al que lo ha publicado", ha dicho enfadada la intérprete.



La pareja avanza en su relación y, aunque su paso por el altar tendrá que esperar, por el momento compartirán casa en Madrid tras anunciar el malagueño su retirada del fútbol profesional.

Selección DN+