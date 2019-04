Justin Bieber, Ariana Grande y otras estrellas se unen en una canción para salvar el planeta

Una serie de artistas de la talla de Justin Bieber y Ariana Grande se han unido al rapero Lil Dicky en una nueva canción con la que pretenden concienciar sobre el cambio climático. Este fin de semana se celebra el Día de la Tierra, por lo que los artistas han escogido la fecha para lanzar el tema 'Earth' junto a un vídeo en el que ellos y otras estrellas aparecen convertidos en animales que aman el planeta. Al comienzo del video, vemos a Justin como un babuino, Ariana como una cebra y Halsey como un cachorro de león. "Amamos la Tierra, es nuestro planeta", dice la letra de la canción. "Amamos la Tierra, es nuestro hogar", entonan.

Entre le reparto de estrellas encontramos a Zac Brown, Brendon Urie, Hailee Steinfeld, Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Kevin Hart, Adam Levine, Shawn Mendes, Charlie Puth, Sia, Miley Cyrus, Lil Jon, Rita Ora, Miguel, Katy Perry, Lil Yachty, Ed Sheeran, Meghan Trainor, Joel Embiid, Tory Lanez, John Legend, Backstreet Boys, Bad Bunny, PSY y Kris Wu.

"Vamos, todos, sé que no todos somos iguales, pero vivimos en la misma Tierra", dice Lil Dicky al final del video. "Es decir, hay mucha gente ahí fuera que no cree que el calentamiento global sea algo real, ¿saben? Tenemos que salvar este planeta, estamos siendo estúpidos".

Thank you to @lildickytweets and all the artists that came together to make this happen. Net profits from the song, video, and merchandise will go to many @dicapriofdn partners on the frontlines of implementing solutions to climate change. #WeLoveTheEarth https://t.co/3u8cyA6NPq pic.twitter.com/cpMeTB4Ziq