El alcalde de Valladolid no "comprende" la polémica por decir el caché de Rosalía

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera que no es "muy comprensible" la polémica suscitada por dar a conocer el caché de Rosalía, sobre el que no opina ni critica, pero que ha afirmado que "no está en el radio de acción" del Ayuntamiento.



Puente, en la rueda de prensa de presentación la instalación de una "fachada vegetal" en el centro de Valladolid, se ha referido así a la polémica en torno a su tuit, en el que daba a conocer un caché de 500.000 euros de la artista como razón para no poder contratarla de cara a las fiestas de Valladolid.



El alcalde ha explicado que la polémica se inicia porque alguien, una de "muchas personas", pregunta en Twitter por qué no acude Rosalía y con la "habitual transparencia" con la que afirma que suele contestar, "para bien y para mal", dice que no viene a Valladolid porque pide 500.000 euros. "Hemos estado durante muchos meses intentando contratarla y no ha podido ser", ha añadido.



A partir de ahí, ha señalado que "se monta cierto escándalo" que asegura que no acierta a "comprender" y "nada más" porque, ha aclarado, "no se critica el caché, si es alto, si es bajo, si es mucho, si es poco, simplemente se dice que no está en el radio de alcance del Ayuntamiento".

"No hay mucho más que contar, no es muy comprensible esta polémica, pero en fin", ha concluido.



En cuanto a las negociaciones para un concierto "internacional" de cara al programa de fiestas, el primer edil ha explicado que están "muy cerquita de cerrarlo" e incluso podría ser este lunes y sólo ha concretado que el Consistorio se centra en una banda británica "exclusivamente", "mainstream" --tendencia-- "que se dice ahora", de calidad, de estilo pop-rock británico, que es en lo que "trabajan" en este momento.



En cuanto al resto de conciertos, ha aclarado que no debe "avanzar más" actuaciones porque no se lo ha autorizado la Concejalía de Cultura, que tiene un equipo trabajando, y sí lo pudo hacer cuando anunció el viernes el de Gloria Gaynor. "Vamos a esperar, a ver si cerramos el internacional y lo contamos rápido", ha concluido.

