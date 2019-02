Casi 200 muertos por consumo de alcohol ilegal este mes en la India

Actualizada 23/02/2019 a las 16:09

Un millar de personas, en su mayoría de sectores más pobres de la sociedad, mueren cada año en India por consumir alcohol de elaboración ilegal, según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en lo que se trata de la punta del iceberg de un problema que durante la última década ha alcanzado un punto crítico, el del las muertes por alcoholismo: una persona muere en India cada 96 minutos por consumo de alcohol, y uno de cada 20 indios manifiesta síntomas de adicción, según la Organización Mundial de la Salud.



El alcohol en India está ligado a la historia política del país, donde se considera un componente esencial y distintivo de la autosuficiencia india tras el fin de la era colonial británica. El crecimiento de industria del alcohol, apunta Nandini Bhattacharya, de la Universidad de Dundee, en Reino Unido, se convirtió rápidamente en sinónimo de la prosperidad de un país independizado, abierto a influencias más allá de los tradicionalismos.



De hecho, la reputación de la India como un país con una cultura de abstinencia, especialmente en asuntos relacionados con el alcohol, está mal atendida, dicen los expertos consultados por el magacín médico 'The Lancet'.



El país, que ha experimentado una rápida proliferación de bares y clubes nocturnos en los últimos años, está deshaciéndose rápidamente de sus inhibiciones sobre el alcohol como una opción de estilo de vida.



Así, la ONG del Centro de Información sobre Alcohol y Drogas de la India señala que un "poderoso lobby internacional y nacional de bebidas alcohólicas" se dirige deliberadamente a los jóvenes indios. La industria local ha introducido bebidas alcohólicas con sabor para atraer a mujeres y hombres jóvenes que antes no bebían.



Las empresas multinacionales, así, han identificado a India y a sus vastos mercados sin explotar como uno de los lugares de inversión más buscados del mundo.



Consecuencia de ello, y según un reciente informe del Centro Nacional de Tratamiento de Dependientes de Drogas (NDDTC, por sus siglas en inglés) uno de cada tres consumidores necesitan ayuda médica para problemas relacionados con el alcohol. Según el informe, los estados de Punyab, Goa, Tripura, Chhattisgarh y Arunachal Pradesh son los más dependientes del alcohol y Uttar Pradesh tiene la mayor proporción de consumidores de alcohol en la India.



CASI 200 FALLECIDOS



Dos tragedias ocurridas este mes han vuelto a poner de manifiesto la actual crisis. Primero, con la muerte de 105 personas por una intoxicación masiva Uttar Pradesh y Uttarajand, en el norte del país, a principios de mes. Y esta semana, con la muerte de 84 empleados de una plantación de té por el mismo motivo en el estado de Assam. Más de 200 se encuentran hospitalizados en estado crítico.



Todos ellos presentaban con rastros en su sangre de metanol, también denominado 'alcohol de madera' al extraerse del destilado en seco de los troncos de los árboles, con efectos absolutamente devastadores para el cuerpo humano.



RUINA NACIONAL



"El Gobierno ha arruinado a tres generaciones", lamenta a 'The Guardian' la estudiante de Derecho Nandhini Anandhan, a la vanguardia de un movimiento estudiantil masivo a favor de la prohibición del alcohol en Tamil Nadu.



Ella y más de 200 estudiantes de la universidad de Madurai han coordinado una serie de protestas para aplicar las prohibiciones del abuso de alcohol entre los más jóvenes. "Hoy en día, no son solo los estudiantes universitarios, los niños comienzan a beber desde los 13, 14 años", asegura al diario británico.



La política Priyanka Gandhi, la hermana del líder del opositor Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, criticó a los gobiernos estatales por permitir que el comercio de alcohol ilegal se haya disparado -- una bolsa de alcohol casero puede costar unos 12 euros -."Es inimaginable que el negocio del licor ilegal opere a una escala tan grande sin la ayuda de los gobiernos de Uttarajand y Uttar Pradesh", ha declarado.



Incluso el partido del Gobierno, el Bharatiya Janata, ha reconocido que algunos de sus integrantes estaban implicados en este negocio. "No podemos negar que existe una corrupción en este sentido", lamentó el jefe del partido en Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a PTI.

