"Si te pareces a mí o conoces a alguien parecido a mí: contacta conmigo, por favor.



Busco a mi hermana gemela. Nací en el verano del 66". Este mensaje lo ha publicado en Twitter una vecina de Barcelona, Angels Porta, y desde que lo hiciera son muchos los que le han querido ayudar, tal y como informan desde medios como el Huffington Post.

Algunos, por ejemplo, le han sugerido que recurra a buscadores de imágenes o bancos genéticos. Pero Porta les ha respondido que ya lo ha hecho y que seguirá intentándolo por otras vías.

Has probado a meter tu foto en los buscadores inversos de imágenes? https://t.co/DHuoHRaczt

He mirado en Yandex , Bing y Google y no ha habido suerte.

Pero si hay ciertas imágenes con parecido,

Seguiré revisando en buscadores,.

Te agradezco mucho la información porque no había orientado la búsqueda hacia esa opción. pic.twitter.com/9nuSMNjpoP