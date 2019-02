El emotivo discurso de Jesús Vidal en los Goya que no dejó indiferente a nadie

Actualizada 03/02/2019 a las 13:22

Jesús Vidal se ha llevado esta noche el Goya a Mejor Actor Revelación por Campeones. Un premio que se disputaba con Carlos Acosta por Yuli, Moreno Borja por Carmen y Lola y Francisco Reyes por El reino, en una noche en la que la película El reino, brilló un poquito más que el resto. Y decimos sólo un porquito, porque Campeones se hizo con el galardón a la mejor película, y sus actores, entre los que destacó Jesús Vidal, fueron los protagonistas indiscutibles de la noche.

Vidal, que subió al escenario a hacerse con el premio al Mejor Actor Revelación visiblemente emocionado, no quiso dejar en el aire ninguno de los nombres que, desde su punto de vista, habían aupado a esta película en general y a él, en particular. “Señoras y señores de la Academia han distinguido a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción, muchísimas gracias!”, iniciaba un discurso que, aunque extenso, no dio lugar a la dispersión por parte de la audiencia.

El actor, primera persona con discapacidad visual en ganar un Goya por una interpretación en una película, ha compartido el premio con sus compañeros de reparto. "Sin vuestra frescura, espontaneidad y talento esto no hubiera sido posible", ha asegurado.

Pero el momento más emotivo ha sido al dirigirse a sus padres: “a mí me gustaría tener un hijo como yo por tener padres como vosotros”, ha concluido.

