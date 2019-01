Actualizada 15/01/2019 a las 11:44

Amaia Romero ha vuelto a ser una de las protagonistas del día en redes sociales y esta vez lo ha sido gracias a una fotografía en la que aparece sentada en el palco del Camp Nou junto al futbolista Andrés Iniesta y el actor Eduardo Noriega. ¿Coincidencia?

Pues parece que sí, que ha sido una bonita coincidencia. Es cierto que los tres no están sentados juntos, pero la imagen ha causado revuelo en las redes sociales ya que los seguidores de la extriunfita no conocían esta afición por el fútbol de la navarra. Y más después de su ruptura con el catalán Alfred Gracía, declarado culé. "¿Qué hace Amaia en el palco del Camp Nou?" era la pregunta que sobrevolaba miles de cuentas de Twitter, que no tenían claro qué había llevado a Amaia a disfrutar del partido de fútbol.

Es muy probable que la última vez que estuvo en ese campo fuera con Alfred, de ahí esa cara de nestalgia. https://t.co/p3tl18FmSt — Niño del sol de tarde (@LuzInsurrecta) 13 de enero de 2019

Eduardo Noriega pendiente de Amaia pic.twitter.com/85tsPbKBnM — Mikel Lizaldez (@lizaldez) 13 de enero de 2019

Selección DN+