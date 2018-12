Noshemosportadomal, el anuncio navideño feminista que revoluciona las redes

La protagonista de la serie 'Vis a Vis' de Fox, Itziar Castro, ha 'revolucionado' las redes con un spot feminista con el que ha querido felicitar la Navidad a todas las mujeres que se han saltado las normas y han roto estereotipos. “Nos hemos saltado todas las normas. Nos hemos pasado por el mismísimo lo del ‘calladíta estás más guapa’. Hemos gritado. Hemos luchado. Hemos demostrado que sin nosotras el mundo se para”, dice Castro.

El vídeo, que ha sido publicado por la cadena Fox en redes sociales, ha sido aplaudido y criticado por cientos de usuarios, que cuestionan la elección de la actriz como protagonista de la campaña.

no habéis entendido nada @ItziarCastro no dice que no le represente la navidad, quiere decir que a una mujer no solo le tienen que regalar perfumes o a un niño un camión. Representa la Libertad de regalar lo que nos de la gana y la lucha de las mujeres