Sofía Suescun da el salto al mundo de la música con 'Muévelo'

09/12/2018

La ganadora de ‘Supervivientes 2018’ y 'Gran Hermano 16', Sofía Suescun va a probar suerte en el mundo de la música. La navarra está generado mucha expectación en redes sociales después de subir una fotografía en la que anuncia la fecha y el nombre de su primera canción.





Se llamará 'Muévelo', y poco más se sabe de su primer single, salvo la fecha de lanzamiento, como ella misma ha publicado. “Chicos. Que ilusión me hace poderos anunciar que el próximo viernes 14 de diciembre podréis escuchar mi primer single!! Vais a flipar”, escribió la joven en Instagram.



La ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha pillado a muchos seguidores por sorpresa. La publicación en la que anuncia este giro profesional en su vida acumula ya más de 53.000 me gusta y más de 2.300 comentarios.

