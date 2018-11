La noticia del fallecimiento de Stan Lee, cofundador de Marvel y creador de personajes como Spiderman, Hulk, X-Men y Black Panther, dio la vuelta la mundo el pasado lunes y generó la conmoción entre miles de sus seguidores.

Este martes le ha tocado el turno a su tuit de despedida, publicado desde su cuenta oficial de Twitter, una vez que Stan Lee ya había fallecido. El mensaje : "1922-2018 Excelsior", se ha convertido en un fenómeno viral con más de 1.200.000 'me gusta', medio millón de retuits y 22.000 comentarios.

Pero, ¿qué significado esconde este mensaje de despedida? De hecho, el homenaje reside en el término 'Excelsior', todo un símbolo, dado que él lo utilizaba constantemente.

En los años 60, Lee tenía una columna mensual e inventó una palabra única, que le identificase, para despedirse. Así surgió ese 'Excelsior'.

Él mismo lo explicaba así en 2007 en Io9: "Tenía un montón de expresiones con las que acabar mis columnas y descubrí que la competencia siempre estaba imitándolas y usándolas. Así que me dije que iba a encontrar una expresión que no iban a saber qué significaba, ni siquiera cómo escribirla. Ahí surgió Excelsior y afortunadamente nunca la cogieron".

En un tuit en el año 2010, el propio Lee explicó qué significaba para él ese término: "Finalmente, ¿qué significa Excelsior? "¡Hacia arriba y hacia adelante por la gloria mayor" ¡Eso es lo que os deseo cuando acabo de tuitear! ¡Excelsior!".

Finally, what does “Excelsior” mean? “Upward and onward to greater glory!” That’s what I wish you whenever I finish tweeting! Excelsior!