Un chófer desaloja un autobús para dar una lección de civismo

El chófer de un autobús parisino desalojó hace unos días a los pasajeros que viajaban en su vehículo por la insensibilidad que mostraron ante una persona discapacitada que esperaba para subir al autobús en silla de ruedas. Los hechos tuvieron lugar en el distrito 17 de París, el pasado 18 de octubre, cuando un hombre, afectado por esclerosis primaria progresiva, esperaba acompañado por su hermano para subir al autobús de línea.

El vehículo se detuvo y el chófer desplegó la rampa para que François Le Berre y su hermano pudieran acceder al autobús. La sorpresa del conductor llegó cuando los pasajeros que ya estaban en el interior del vehículo no dejaban espacio para que el hombre pudiera acceder.

En ese momento, el chófer gritó al pasaje: "Final del viaje! ¡Todo el mundo abajo!". François Le Berre contaba después que el conductor les dijo a todos que cualquiera podía necesitar una silla de ruedas algún día y que sólo quería mostrar un poco de civilización.

Tras desalojar el autobús, el chófer indicó al resto de pasajeros que podían esperar al siguiente autobús de línea y continuó su viaje con dos pasajeros: François Le Berre y su hermano.

Las redes sociales se han hecho eco de esta historia y multitud de internautas han apoyado la acción del chófer que, según François Le Berre "es digno de una medalla".

