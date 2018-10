Un pasajero racista se niega a sentarse al lado de una mujer y Ryanair le cambia de asiento

Actualizada 22/10/2018 a las 09:01

Ryanair vuelve a estar en el ojo del huracán. Y no es por una nueva huelga. Un vídeo grabado por un pasajero de la aerolínea durante un vuelo entre Barcelona y Londres ha generado indignación en las redes sociales. La compañía aérea decidió cambiar a una mujer de asiento después de recibir insultos racistas por parte de un hombre que quería impedir que se sentara a su lado.

En las imágenes, tomadas antes de que el avión despegara, se ve como el hombre, mediante insultos, exige a la pasajera que se cambie de sitio: "No quiero sentarme junto a tu cara fea. No me hables en un idioma extranjero, vaca fea".

Un hombre que estaba sentado en la fila de atrás, al ser testigo del ataque por parte del hombre, decidió llamarle la atención. La hija de la señora afectada, que también iba subida en el avión, también le pidió que parara. La respuesta del señor fue la siguiente: "No me digas lo que tengo que hacer, si le digo que se vaya, se va". "Si no te vas a otro asiento, te empujo yo", le gritó a la mujer.

Ryanair optó por cambiar a la señora de ubicación, actitud muy criticada en redes sociales. No obstante, la aerolínea irlandesa ha aclarado en un tuit que ha informado de este asunto a la policía de Essex.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police — Ryanair (@Ryanair) 21 de octubre de 2018

