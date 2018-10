Arévalo la lía en Twitter al mandarle un mensaje a Jennifer López

A Arévalo le pareció buena idea escribir a Jennifer López por Twitter. Y lo hizo. Le escribió un tuit a la cantante, sin imaginarse la que se le iba a venir encima.

"Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas. Soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial". Este fue el mensaje del humorista, aunque él lo escribió sin comas y con alguna falta de ortografía. Muchos se han burlado de esta publicación, y han considerado que el artista estaba tratando de ligar con la cantante.

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8