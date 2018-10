El ataque de risa de Carmen Lomana en 'MasterChef' con su pato "por capítulos"

'MasterChef Celebrity' vivió este domingo uno de sus programas más divertidos. Carmen Lomana se convirtió en la gran protagonista.

En la primera prueba, los jueces encargaron a los concursantes que deshuesaran un pato. "Tiene que quedar como un libro", les explicó Pepe Rodríguez. Al escuchar esto, a Lomana le dio un ataque de risa, que contagió a sus compañeros."Yo lo tengo en capítulos", dijo por lo bajo la leonesa, que había destrozado la pieza.

Posiblemente, la celebrity hiciera reír también a muchos telespectadores. Sin embargo, otros tanto se enfadaron con ella por un comentario que hizo sobre los cocodrilos. En la prueba eliminatoria, los concursantes que estaban en la cuerda floja tenían que elaborar platos con carnes tan peculiares como serpiente, cocodrilo o canguro.

Carmen Lomana, que se declara vegetariana, no ocultó lo que le desagradaría tener que cocinar un cocodrilo. "Para un bolso como mucho", apuntó.

Este comentario fue muy criticado en Twitter.

Solo Carmen Lomana puede decir que es vegetariana y llevar un bolso de piel de cocodrilo Esto no puede ser verdad... #MCCelebrity pic.twitter.com/C6d2eZbSPQ

Carmen Lomana , la vegetariana, no come cocodrilo pero se hace un bolso con él. Carmen mujer de principios #MCCelebrity pic.twitter.com/JKXG1jk40N

@Carmen_Lomana debería informarse de lo que es un vejetariano antes de catalogarse como tal para que luego no hayan "lágrimas de cocodrilo" #MCCelebrity

Carmen Lomana decidió contestar a una de sus detractoras: "Al cocodrilo le gustaría más lucirse".

No, he dicho de cocodrilo. Te has equivocado. Y que diferencia hay entre comerlo o llevarlo. A él le gustará más lucirse seguro