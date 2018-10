Aitana pide que paren "los insultos" tras conocerse su ruptura con Cepeda

Actualizada 08/10/2018 a las 08:57

Han pasado cuatro meses desde que Aitana y Cepeda confirmaran su relación en un concierto en el Bernabéu, durante la gira de 'Operación Triunfo'. El idilio duró hasta este domingo, cuando Cepeda, a través de Twitter, confirmó lo que se venía especulando desde hacía semanas. Habían decidido romper su relación y emprender "caminos separados".

Aitana utilizó esta misma red social para pedir respeto a sus seguidores. La segunda finalista de 'OT' compartió el mismo texto que su expareja, agradeciendo el "apoyo" y la "comprensión". Posteriormente, escribió un tuit en el que pidió que cesaran los insultos y las faltas de respeto. "Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias", rezaba el mensaje publicado por la catalana.

Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias — Aitana (@Aitanax) 7 de octubre de 2018

Etiquetas Operación Triunfo

Selección DN+