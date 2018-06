Por si a alguien todavía le quedaba alguna duda, Aitana y Cepeda confirmaron este viernes públicamente su relación. Lo hicieron en el concierto que tuvieron junto con sus compañeros de 'Operación Triunfo' en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Al terminar su dueto con la canción 'No puedo vivir sin ti' (Los Ronaldos), llegó el momento que todos los seguidores del formato de TVE esperaban, y varias cámaras del público captaron el momento.

Luis Cepeda siempre ha profesado abiertamente su cariño hacia su compañera, pero ella se mostraba comedida. Esa barrera de Aitana a sus fans se rompió este jueves, cuando publicó en su Instagram un agradecimiento hacia Cepeda por una sorpresa que le hizo por su cumpleaños. "Bueno a ti... a ti que te voy a decir. Ayer me regalaste el mejor regalo, que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... Me has cambiado la forma de ver todas las cosas, Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor. No hace falta “palabras” porque todo se entiende, porque sí, te quiero, y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé, pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte nunca, por favor", decía el mensaje.

