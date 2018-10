Boda a lo grande de Ortega Cano

Actualizada 01/10/2018 a las 08:23

El matador de toros José Ortega Cano y la diseñadora Ana María Aldón han sellado 24 años de amor con una boda por todo lo alto, en la que pese a la exclusiva que hay de por medio ha faltado mucho colorín. Tras la ceremonia civil que celebró el pasado martes ante el notario Honorio Romero Herrero en Zaragoza, la pareja se dio ayer el 'sí quiero' en la finca El Maestre, de Sanlúcar de Barrameda (tierra natal de la novia), acompañada por unos 170 invitados. Todos, sin excepción, fueron despojados de sus móviles a la entrada para evitar que se filtraran imágenes. “Estamos muy a gusto, disfrutando de una gran comida, de la compañía de la familia y los amigos. Yo estoy encantado”, comentó el diestro, que salió a la puerta a agradecer el interés mediático tras un almuerzo con guiños a la tierra gaditana a base de atún de almadraba, langostinos de Sanlúcar, pulpo, corvina y solomillo, tal y como adelantaba la revista Hola!



No faltaron las alianzas, que llevó el hijo de cinco años que la pareja tiene en común, ni la tarta nupcial, que los novios cortaron a ritmo de Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, de Jennifer Rush.



La novia lució dos vestidos diseñados por ella y su compañero de profesión Emilio Salinas, uno clásico para la ceremonia y otro más cómodo y de inspiración flamenca para la fiesta.



Pero el día no salió totalmente redondo. En el pensamiento del diestro estuvo su hijo José Fernando, el niño que Ortega Cano y la desaparecida Rocío Jurado adoptaron en 1999 con seis años junto a su hermana Gloria Camila, que sí acudió al enlace. “Estoy un poco triste porque no ha podido venir, lo he sentido muchísimo”, lamentó el torero sin entrar en los motivos y que apuntan a que no le dieron permiso en el centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, donde está internado desde hace varios meses. Faltó también, pese a estar invitada, Rocío Carrasco (hija de Rocío Jurado), cuyas desavenencias con la familia desde que falleció su madre han ido a más. Algunos creen que 'la más grande' se echaría las manos a la cabeza al comprobar que en lugar de su hija, asitió al banquete su exyerno Antonio David Flores, al que nunca perdonó el trato que le dio. Tampoco estuvo Amador Mohedano, pero sí su televisiva exmujer Rosa Benito. Pese a una trayectoria de 43 años sobre los ruedos, solo los toreros Jaime Ostos y Miguel Abellán acompañaron al diestro en tan importante festejo.

Etiquetas José Ortega Cano

Selección DN+