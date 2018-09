Amaia Montero sobre Malú: "Me ha llamado gorda y punto"

Actualizada 26/09/2018 a las 10:25

“Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto”. Así de contundente se ha mostrado la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, quien en las últimas horas está en el ojo del huracán por una polémica con la cantante Malú.

Todo comenzó por una entrevista concedida por la sobrina de Paco de Lucía para presentar su nuevo disco. En una de las preguntas, le tantean sobre por qué se cuestiona el físico de Montero a lo que Malú responde: “Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada, ¿por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita”.

Estas palabras encendieron el enfado de la guipuzcoana. Y lo compartió en las redes sociales. “A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!”.

Ante estas declaraciones los seguidores de Montero manifestaron sus opiniones, en una otra y en otra dirección. De hecho, una de ellas le echó en cara que ya había conseguido lo que quería, al convertirse en uno de los temas más comentados en Twitter. Es en ese momento cuando Amaia Montero explota: “Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto”. Malú, por su parte, no ha querido hacer declaraciones.

