Maroon 5 actuará en el descanso de la Super Bowl 2019

Actualizada 20/09/2018 a las 08:46

La banda de rock estadounidense Maroon 5 actuará en el descanso de la próxima final de fútbol americano, conocida como Super Bowl, en febrero próximo en Atlanta.

La noticia, difundida entre otros medios por la publicación especializada 'Variety', no fue confirmada ni desmentida por parte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Un portavoz se limitó a decir que es una tradición especular sobre los nombres de los artistas que participarán del espectáculo.

El año pasado, el cantante Justin Timberlake actuó ante más de 70.000 espectadores en el Bank Stadium de Minneapolis en la final entre los Philadelphia Eagles y New England Patriots, que los primeros ganaron 41-33.

Maroon 5 es conocida por temas como 'Moves Like Jagger' y 'She Will Be Loved'.

Etiquetas EE UU Estados Unidos

