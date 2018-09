¿De qué se despide la cantante Amaia Montero?

Actualizada 05/09/2018 a las 10:45

"The game is over", "Empezando a despedirme y empezando por el principio". Con estos enigmáticos tuits ha sembrado la incertidumbre este miércoles la cantante Amaia Montero sobre una posible despedida del mundo de la música.

La ex vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' ha publicado estos mensajes en Twitter junto a una foto del primer disco del grupo.

Empezando a despedirme y empezando por el principio. pic.twitter.com/QTCBlGBc7V — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

The game is over. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

Los fans de Montero se han lanzado a especular en las redes sociales sobre los posibles motivos de estos escuetos tuits y muchos han mostrado su rechazo al adiós musical de la cantante:

Nada de despedidas alguien con tu voz y tu talento tiene que seguir dando música por muchos años, necesitas parar o tomar un respiro? Siempre que sea lo mejor para ti estará bien, la salud y el bienestar es lo primero, nosotros estamos aquí ❤️ — Eva Bcn (@utena30) 4 de septiembre de 2018

Descansa lo que necesites y vuelve con más fuerza que nunca, pero jamás te rindas porque eso es de cobardes y tú no lo eres ❤️ — Iván (@DreamForYle) 4 de septiembre de 2018

Amaia, no me gusta la palabra "despedida"!!! Tú eres un Sol, por lo tanto mi Estrella Guía... siempre con actitud brillante !!! Siempre!!! ❤️ — Monica T (@monitenis) 4 de septiembre de 2018

¿Te despides de tu banda actual porque vuelves a @laorejadevgogh? — Marcel Mora (@comolocosmusik) 4 de septiembre de 2018

No me gusta la palabra despedirme, aquí estamos tus fans para seguir a tu lado. Eres nuestras estrella de la buena suerte, no dejes de brillar nunca en el mundo de la música. Vamos Montero lucha por tu sueño — Nacidos Para Creer (@Vanessa1362) 4 de septiembre de 2018

