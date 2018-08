Un enjambre de abejas invade Times Square en Nueva York

Miles de abejas inundaron el martes de forma inesperada un puesto de 'hot dogs' en medio de la populosa Times Square de Nueva York, causando miedo entre los transeúntes.

Unos 40.000 insectos se posaron sobre la sombrilla del puesto después de abandonar probablemente a causa del calor su refugio en un tejado de Manhattan.

Quienes pasaban por el lugar hacían un gran arco alrededor del puesto para no acercarse.

La Policía envió a especialistas en abejas para recolectar a los insectos y después de tres cuartos de hora fueron encerradas en un contenedor en el que los llevaron a su nuevo hogar en Long Island.

The NYPD is literally vacuuming up the bees @PIX11News pic.twitter.com/mr5AMIn3hw