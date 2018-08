Así construyó un padre una lámpara de Super Mario que no supo dónde comprar

Actualizada 15/08/2018 a las 16:37

El hijo de 'El Caminante' (así se llama en Twitter el protagonista de esta historia) se encaprichó de una lámpara de Super Mario que vio en internet. Su padre no fue capaz de encontrar donde comprarla. Con ganas de cumplir los deseos de su hijo, 'El Caminante' se puso manos a la obra y creó él mismo una lámpara similar. Con la ayuda de su hijo, escogió algunos materiales, como las tuercas metálicas, porque, según el niño, "se parecen a un mundo de Super Mario Odyssey". El resultado final ha parecido agradar al niño y a los tuiteros.

El tuit que ha compartido 'El Caminante', en el que aparecen las imágenes de su creación, va acompañado por el siguiente mensaje, en el que confiesa estar contento con su obra: "Mi hijo se enamoró de una lámpara de Mario que vio en internet, este fin de semana me dediqué a hacerle la lámpara ya que no conseguí donde comprarla. Me gusta mucho cómo quedó".

Mi hijo se enamoró de una lámpara de Mario que vio en internet, este fin me dediqué a hacerle la lámpara ya que no conseguí donde comprarla. Me gusta mucho cómo quedó. pic.twitter.com/BFZkbSqt5U — El Caminante (@Znatch_) 13 de agosto de 2018

La publicación acumula más de 27.000 retuits y 166.000 'Me gusta'. A petición de los usuarios, en ese mismo hilo, ha compartido los materiales necesarios y el paso a paso para hacer la lámpara.

