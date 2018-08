Jennifer Aniston comparte cómo lleva su separación y su visión sobre la maternidad

Actualizada 02/08/2018 a las 11:33

En una entrevista con la revista InStyle, la actriz estadounidense Jennifer Aniston rechazó la imagen machista que muchos medios de comunicación han querido dar de ella y se muestra segura de sí misma. En la entrevista, publicada el miércoles, la estrella de 'Friends' criticó las informaciones sobre ella aparecidas en la prensa diciendo que no puede mantener a ningún hombre a su lado o que no quiere tener hijos porque es egoísta y sólo piensa en su carrera.

Te recomendamos

"En primer lugar, con todo el respeto, no tengo el corazón roto. Y segundo, esto son especulaciones imprudentes", señaló. Aniston se separó a principios de año del actor Justin Theroux tras dos años y medio de matrimonio. "Nadie piensa sobre cómo de sensible puede ser este tema para mi compañero y para mí. No saben el proceso médico y emocional por el que he pasado", lamentó. "Hay una presión sobre las mujeres para ser madres (...). Quizá mi propósito en este planeta no sea procrear. Tal vez haya otras cosas que quiera hacer", añadió.

La interprete de 49 años también contó que intenta que las noticias sobre ella no le afecten. "La mayoría de las veces puedo tomarme los ridículos titulares con humor porque cada vez son más absurdos, dijo. Estos titulares parecen "satisfacer una especie de necesidad del público, pero yo me concentro en mi trabajo, mis amigos, mis animales y cómo hacer del mundo un lugar mejor", recalcó.

Etiquetas Jennifer Aniston

Selección DN+