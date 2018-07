Una ciudad de Japón niega que esté reclutando ninjas

Actualizada 25/07/2018 a las 09:53

Una ciudad del centro de Japón ha tenido que salir al paso de cierta confusión informativa sobre una supuesta demanda de ninjas que motivó a más de un centenar de personas a ofrecerse para asumir esas funciones guerreras.



Se trata de la localidad de Iga, que fue mencionada en un reportaje que difundió la cadena de radio estadounidense NPR en la que recogía las intenciones de las autoridades de crear un museo para rendir homenaje a los guerreros ninja.



El reportaje señalaba los problemas de las autoridades para reclutar personal que atendiera ese museo, incluyendo personas que actuaran como guerreros ninja para el público que lo visitara.



Distintas versiones reproducidas posteriormente dieron a entender que las autoridades de Iga supuestamente estaban buscando guerreros ninja, no personas que actuaran como tales, y que se ofrecían sueldos de hasta 85.000 dólares al año.



Una fuente de la Alcaldía de Iga dijo que hasta este martes 115 personas se pusieron en contacto con la ciudad, por correo electrónico o teléfono, para presentarse a la presunta solicitud de guerreros ninja.



Entre los casos había dieciséis personas que residen en España, una en México y otra en Brasil.



"Ya les contestaré que no estamos buscando ninjas, pero tardaríamos mucho en responderles a todos", agregó la fuente, que prefirió mantener en reserva su identidad.



"¿Cómo es posible que piensen que se pueda cobrar tanto? La verdad es que me quedé muy sorprendido", añadió.



Ante tal demanda de solicitudes, el Ayuntamiento de Iga ha tenido que colocar un aviso en su sitio de internet para referirse a esas "noticias falsas", aunque reiteró que la ciudad se puede considerar como el lugar del nacimiento de los guerreros ninja.

