Las redes sociales pueden hacerse eco en ocasiones de falsos hechos. También pueden confundir los lugares en los que suceden. Es lo que ocurrió este domingo, cuando una cuenta no oficial de Twitter de los fans del mundial publicó un vídeo que situó en Croacia, cuando en realidad se trataba del chupinazo del pasado 6 de julio en Pamplona.

La cuenta @FutbolWorld, con 26.400 seguidores, ha ofrecido durante el Mundial de Rusia datos curiosos, anécdotas e informaciones sobre la competición para los aficionados.

El perfil publicó a las 17:34 horas un tuit con el vídeo del chupinazo de San Fermín con un mensaje: "This is happening in Croatia right now. This is crazy" ("Esto es lo que está pasando en Croacia ahora mismo. Es una locura", en español), al que acompañaba un emoticono de asombro. La cuenta confundió los festejos previos a la final del Mundial de Rusia de los croatas con los de los pamploneses, sumergidos en la fiesta del 6 de julio.

This is happening in Croatia right now. This is crazy pic.twitter.com/RTlrQpAyFK — FlFA World Cup (@FutbolWorId) 15 de julio de 2018

Casualmente, la equipación de la selección croata tiene los mismos colores que el atuendo típico de los Sanfermines: el blanco y el rojo. Posiblemente esto confundiría al difusor de este tuit y a numerosas personas que lo compartieron.

En el vídeo se puede ver una plaza del Ayuntamiento abarrotada en la que los asistentes acompañan con cánticos a La Pamplonesa, que se encuentra en el centro rodeada de una barrera de agentes.

Este lunes el tuit ha alcanzado los 48.000 me gusta y ha sido retuiteado 20.000 veces. El vídeo tiene casi 10 millones de reproducciones.

Su rápida y abundante difusión hizo que llegase también a muchos pamploneses y conocedores de las fiestas, que trataron de transmitir, unos con humor y otros con no tanto, que lo que aparecía en el vídeo no era Croacia, sino Pamplona.

Estos son los delanteros de Croacia que van a rematar los corner.

These are the forwards of Croatia, who are going to score a goal pic.twitter.com/jQj94jIwes — Elías (@elifonter) 15 de julio de 2018

¡Que sí que es Croacia! pic.twitter.com/wYuvkvpAR0 — Iker Bengotxea Goya (@ikerbengo) 15 de julio de 2018

Otros usuarios respondieron con imágenes de la verdadera Croacia para tratar de resolver la confusión.

