Ana Guerra presenta su nueva canción entre rumores de ruptura con su novio

La 'triunfita' Ana Guerra ya ha estrenado el videoclip de su nuevo tema, con el que busca ser la protagonista de la canción del verano. La cantante ha lanzado su nuevo 'single', 'Ni la hora', con Juan Magan.

El vídeo está protagonizado por la canaria y el actor José Lamuño, conocido por sus papeles en series como 'Un golpe de suerte' o 'Fugitiva'.

Tras el rotundo éxito de 'Lo malo', que canta con Aitana y que se ha convertido en uno de los temas más escuchados y bailados del momento, la canaria emprende así su carrera ya en solitario.

RUMORES DE SEPARACIÓN CON SU NOVIO JADEL

Ana Guerra se encuentra envuelta en rumores de ruptura con el también cantante Jadel, ganador de 'El Número 1', concurso en el que participó una jovencísima Amaia Romero. Según publican medios como ABC y Lecturas, desde que la canaria se ha convertido en la famosa de la pareja, las cosas han cambiado para peor en la pareja

Jadel ha decidido no apoyarla en el lanzamiento del single y alejarse de todo lo relacionado con su ex. Gracias a las redes sociales se sabe que ambos acudieron hace unos días al concierto de Luis Miguel. Sin embargo, según se ha podido deducir por el plano de los vídeos compartidos por ambos, no estuvieron juntos durante la actuación.

