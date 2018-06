Y con el número 8... Naia Martínez

Un vestuario de cemento. Un banco simple de madera y unas perchas como único mobiliario. Cuatro camisetas colgadas de sus respectivas perchas. Todas son rojas. Todas llevan el mismo dorsal. El infinito puesto en pie, el número 8. Y todas son de un color rojo muy reconocible y característico para los aficionados al fútbol. Rojo pasión, rojo del Bayern de Múnich. Tres nombres ya conocidos y uno nuevo, Naia.

De esta original manera anunciaba el futbolista navarro del Bayern de Múnich, Javi Martínez, el nacimiento de su hija. Con un mensaje acompañándolo en el que agradecía, en inglés, el incremento de la familia que hasta este momento estaba formada por él, su esposa Alina y Luca, su hijo.

El de Ayegi anunciaba a su su nueva paternidad junto a su mujer, la modelo de origen brasileño y afincada en La Rioja, Aline Brum. La niña vino al mundo en la Los Manzanos, de Lardero.

#teammartínez is complete now We are more than happy to announce the birth of our beloved daughter ‍‍‍ #Javi8 #happy #familyfirst pic.twitter.com/tXPigW4MNa